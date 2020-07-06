Fenerbahçe'den Filip Novak bombası! Transfer bitti

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona erecek Filip Novak'la anlaşmaya vardı. Çek futbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

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Filip Novak, 2018 yılında Danimarka'nın FC Midtjylland takımından bordo-mavili ekibe transfer olmuştu. Şimdi ise Türkiye'de transferi en merak edilen isim konumunda. Yıldız futbolcu gelecek sezon için transfer savaşını şimdiden kızıştırdı. Öyle ki Trabzonspor'un takımda tutmak istediği Novak'la ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe forması giyecek

Bordo Mavili ekiple henüz masaya oturmayan ve sezon sonunda kontratı sona eren Novak'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyeceği iddia edildi. İddiaya göre; transferi bitiren isim ise Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo...

''Emre'yi gönderen isim''

Fenerbahçe'nin eski medya sorumlularından spor yorumcusu Orkun Yazgan Tivibu Spor'da yaptığı değerlendirmede aldığı duyumu paylaştı; ''Bilindiği gibi Giuliano Terraneo artık menajer olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'ye geldiği dönem Emre Belözoğlu'nun takımdan gönderilmesine neden olan isimlerden biri. Fenerbahçe'nin o dönemli Sportif Direktörü Giuliano Terraneo, sarı-lacivertli kulübün sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'na bir teklifte bulunmadığını söylemiş ve taraftarı üzen ayrılık gerçekleşmişti.''

1.4 milyon Euro

Orkun Yazgan'ın verdiği bilgiye göre; Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Terraneo bu transfer için devreye girdi ve Novak'ı ikna etti. İddiaya göre; sarı lacivertli takım, Çek sol bek Filip Novak ile 1.4 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Buna göre Fenerbahçe, Novak'a 500 bin Euro da imza parası ödeyecek.

Danimarka'dan geldi

2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, Danimarka takımında forma giydiği 97 resmi maçta 16 gol kaydetti. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında ise 5 sezonda toplamda 139 maçta 16 gol attı.