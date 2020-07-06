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Çorum'da 4 kişinin hamam eğlencesinde akılalmaz hata ölüm getirdi

İhlas Haber Ajansı

ÇORUM'da odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 kişide hastaneye kaldırıldı.

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Olay Sungurlu ilçesinin Başpınar mahallesindeki hamamda meydana geldi.

Odun ve kömür yakıp suyu ısıttılar..

Hamama giden Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya, ve Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.

2 kişi hastanede kurtarılamadı

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hamam sahipleri ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

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