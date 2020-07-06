Kocaeli'de 18 yıldır aranan iş adamı 'yasak aşk' kurbanı! Kan donduran senaryo

10 kişi gözaltına alındı

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin sonrasında o yıllarda 37 yaşındayken kaybolan Yılmaz ile yasak ilişki yaşadığı belirlenen M.S. ve M.S.'nin eşi B.B. ve ailelerinin üzerinde yoğunlaşan ekipler, Yılmaz'ın kaybolması sonrasında M.S.'nin B.B.'den ayrıldığını belirlediler. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, Yılmaz'ın kaybolması olayına karıştığı belirlenen 10 kişinin yerlerini tespit etti. Kocaeli, Karabük ve Konya’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, S.S., A.S., R.S., İ.K., O.K., N.T. B.B., E.A., M.S. ve C.D. adlı 10 kişiyi gözaltına aldı.