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Cem Uzan'dan 'Demirtaş ve Kavala' çıkışı: Senelerdir neden içeride?

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini belirten Cem Uzan, Osman Kavala için ise "Bu adam niye tutuklu? Senelerdir neden içeride?" diye tepki gösterdi.

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2009 yılından bu yana yurt dışında yaşayan Genç Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, "Türkiye'de adalet var mı?" sorusunu yöneltti.

Uzan, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacak adam" olacağını öne sürdü.

"Kavala neden içeride? Demirtaş serbest bırakılmalı"

Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuşan Cem Uzan, iktidar olması durumunda siyasi tutuklamalara son verileceğini belirtirken Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk durumlarıyla ilgili de gündem yaratan açıklamalar imza attı.

"Osman Kavala iş dünyasında benim rakibimdi. Ama bu adam niye tutuklu. Senelerdir neden içeride?" diyen Uzan, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılması gerektiğini savundu.

"En önemli hedefim Türkiye'ye dönmek"

Türkiye'de el konulan mal varlığı ile ilgili de konuşan Uzan, "Devletimiz bir gün benim hakkımı iade edecek" deyip Türkiye'yi çok özlediğini ve en önemli hedefinin ülkeye dönmek olduğunu söyledi.

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