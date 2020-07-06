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Kayseri'de tartıştığı eşini balkondan aşağı attı tutuklandı

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de eşiyle yaşadığı tartışma üzerine 3'üncü kattaki evin balkonundan canice eşini aşağı atıp ölümüne sebep olduğu iddia edilen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, önceki gece İncesu ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. M.S. ile eşi G.S., evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma evin balkonunda devam etti. Kavgaya dönüşen olayda G.S., 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. G.S., hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Mahkeme, tutuklanmasına karar verdi

Jandarma, kavga sırasında eşini balkondan attığı iddiasıyla M.S.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda çelişkili ifadeler veren M.S., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin çocukları H.S. ve B.S. ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

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