Haliç'in içler acısı hali! İBB üç haftada düzelecek dedi ama...
İBB'nin 3 hafta içerisinde düzelecek dediği Haliç daha da siyaha büründü. Haliç’in gün geçtikçe daha da kirlendiğini ifade eden vatandaşlar durumdan şikayetçi...
Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi ve Haliç’in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti.
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Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç’in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi.
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Havadan çekilen görüntülerde Haliç’in sahil kısımlarının büyük bir bölümünün çamura büründüğü drone kamerasına yansıdı.
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Yer yer çöplerin olması ise “bu kadarına da pes” dedirtti. Temizlenerek mavi sularına kavuşan Haliç’in yeniden eski günlerine doğru gittiğini ifade eden vatandaşlar, kokudan dolayı oturdukları evde rahatsız olduklarını söylediler.
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