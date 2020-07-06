Haliç'in içler acısı hali! İBB üç haftada düzelecek dedi ama...

Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi ve Haliç’in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti.