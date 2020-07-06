İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini ve 59 kişinin tutuklandığını açıkladı. Soylu paylaşımında, "“Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...Şükranlarımızla " ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...

Şükranlarımızla " ifadelerini kullandı.