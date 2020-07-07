Kıdem tazminatında tavan tutar 7 bin lirayı aştı! Memurun emekli ikramiyesi de arttı
Milyonlarca çalışan için hayati önem taşıyan kıdem tazminatının yılın ikinci yarısında uygulanacak tavanı belli oldu. Temmuz-Aralık dönemini kapsayacak tutar 700 bin lirayı geçti.. Brüt maaşı o rakamı aşanlar ise daha fazla tazminat alacak..
Hükümet, kıdem tazminatını yakın zamanda gündeme getirdiği tamamlayıcı emeklilik sistemi yani TES'e dönüştürmek için kolları sıvadı. Kıdem tazminatına ilişkin itirazlar ve görüşmeler devam ediyor. Kıdemde yeni sistemin yasal düzenlemesiyle ilgili süreç sürerken, yılın ikinci yarısında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Tutar 7 bin lirayı aştı. Temmuz ayında işten ayrılan veya emekli olanlar haziran ayında ayrılanlardan daha yüksek kıdem tazminatı alabilecek. Öte yandan memurların emekli ikramiyesi de arttı Peki kıdem tazminatı tavan tutarı nasıl hesaplanıyor? İşte yanıtı ve yeni kıdem tazminatı tavanı ile ilgili bilinmesi gereken diğer ayrıntılar...
İş Kanunu’na tabi olarak hizmet akdiyle bir işverene bağlı çalışanlar, en az bir yıl çalışmaları şartıyla, iş yerinde çalıştıkları her yıl için 30 günlük brüt ücretleri tutarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ücreti yüksek olanların kıdem tazminatında ise tavan uygulanıyor.
1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca, işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Buna kıdem tazminatı tavanı deniliyor. En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesi ise memur maaş katsayısı ile belirleniyor. Buna bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı, her yıl ocak ve temmuz aylarında artıyor.
Bu yılın ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 730 lira olarak uygulandı. 1 Temmuz 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bu yılın temmuz-aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ise 7 bin 117 TL’ye çıktı. Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.