Rusya'da 13 yaşındayken 10 yaşındaki çocuktan hamile kalan kız erken doğum yaptı

Dünyanın konuştuğu hamilelik ve evlilikte doğum gerçekleşti. Biri 13 diğeri 10 yaşında. Yaşıtları oyun oynarken, onlar baba ve anne oldu. 13 yaşında 10 yaşındaki Ivan ile hamile kaldığında 13 yaşında olan Darya Sudnishnikova'nın birlikteliği tüm dünyada konuşan bir konu haline gelmişti.