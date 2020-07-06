Rusya'da 13 yaşındayken 10 yaşındaki çocuktan hamile kalan kız erken doğum yaptı
Rusya'da 10 yaşındaki Ivan'dan hamile kaldığını iddia ettiğinde 13 yaşında olan Darya Sudnishnikova, 14 yaşında anne oldu.
Dünyanın konuştuğu hamilelik ve evlilikte doğum gerçekleşti. Biri 13 diğeri 10 yaşında. Yaşıtları oyun oynarken, onlar baba ve anne oldu. 13 yaşında 10 yaşındaki Ivan ile hamile kaldığında 13 yaşında olan Darya Sudnishnikova'nın birlikteliği tüm dünyada konuşan bir konu haline gelmişti.
Aileleri tarafından desteklendi
Uzmanlar, Darya Sudnishnikova'nın Ivan'dan hamile kalmasının mümkün olmadığını iddia etse de, küçük kız ve Ivan bebeğin kendilerine ait olduğunu iddia etmişti. Bir süre televizyonlarda da boy gösteren çocuklar, aileleri tarafından desteklendi.
Reklam teklifleri aldı
İvan ve Darya'nın popüler olmasının ardından reklam teklifleri almaya başlayan Darya, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla bir anda fenomen haline döndü.
Erken doğum yaptı
Geçtiğimiz haftalarda takipçileriyle düşüncelerini paylaşan Darya, doğum yapmaktan korktuğunu çünkü sancı ve kasılmaların canını yakacağından endişe ettiğini söylemişti. Çiftin birlikte kullandığı Instagram hesabından bebeğin doğduğuna dair bir paylaşım yapıldı.