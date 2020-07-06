Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında flaş gelişme

Son dakika haberi... SAKARYA'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.Abone ol
Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında dört gün önce meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırı veya sabotaj izi yok
Türkiye'nin gündemine oturan patlamayla ilgili ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.
Ne olmuştu?
2 Temmuz'da sabah 11.15 sıralarında Sakarya Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama Düzce ve Kocaeli gibi çevre illerden de duyuldu.
Vali Kaldırım 110 ton patlayıcının infilak ettiğini bildirdi. Patlamada 114 kişi hastaneye kaldırıldı. 7 kişi ise hayatını kaybetti.
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