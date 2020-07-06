Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında flaş gelişme

Son dakika haberi... SAKARYA'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren havai fişek fabrikasında dört gün önce meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırı veya sabotaj izi yok

Türkiye'nin gündemine oturan patlamayla ilgili ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.