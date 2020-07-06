Meteoroloji'den 7 ile birden sağanak yağış uyarısı! Dikkat aniden bastıracak
Dışarı çıkmayı düşünenler dikkat etmeli. Zira Meteoroloji 7 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte il il ve 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtiliyor.
Kütahya, Manisa'nın kuzeydoğu çevreleri ve Eskişehir'in batısı ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın durumu
Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.