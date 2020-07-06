Temmuz ayı ilave tediye ödemeleri 2020 ne zaman?

Kamu işçileri merakla tediye ödemelerini bekliyor. İşçilerin yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediye ödemeleri toplam 4 taksitte yapılıyor. 2020 yılının ilk tediye ödemesi ise ocak ayında ikinci tediye ödemesi ise 22 Mayıs'ta yapılmıştı. Peki 4. temmuz ayı ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Abone ol

İlave tediye tarihleri 2020 konusu taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçileri tarafından merak ediliyor. Temmuz ayının başlaması ile birlikte 4 taksit olarak ödenen tediye ödemelerinin 3. taksiti ne zaman ödenecek?

Kamuda çalışan işçilere ve taşerondan kadroya geçen işçilere her yıl maaşlarına göre 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında 26 günlük ödeme daha yapılıyor.

26 günlük ödemeler de 13er günlük hesaplamalarla iki taksitte yatırılıyor. Ödenecek paradan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi 2020 yılında 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.

Böylece en düşük brüt ikramiye 5 bin 101 lira 20 kuruş olacak. İşçilerin tediyeleri brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 13 günlük brüt ücretlerinde primler düşülüp vergisi belirleniyor. Kesintiler sonrası ortaya çıkan rakam işçinin hesabına yatırılıyor. Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak’ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs’ta ödendi. İlave tediyenin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağustos ve aralık aylarında ödenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayımlanacak

Henüz tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ödenme tarihi netleşmedi. Ancak bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz’da olması nedeniyle tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir. Böyle olursa kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini alabilirler. Resmî Gazete’de