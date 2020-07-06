Pervin Buldan’dan ittifak açıklaması! Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne açık mesaj

CHP ve İYİ Parti ile önceki seçimlerde ittifak yaptıklarını belirten HDP Eş genel Başkanı Pervin Buldan, "Şimdi bu ittifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı." sözleriyle Deva Partisi ile Gelecek Partisi'ni işaret etti.

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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda gündeme ilişkin yaptığı açıklamada "31 Mart ve 23 Haziran, demokrasi ittifakının neler başarabileceğini ortaya koydu. Şimdi bu ittifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı." ifadelerini kullandı.

HDP'li Buldan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Akşener’in kabul etmediği gizli ittifak tartışmalarına nokta koydu ve '31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde' ittifakın kurulduğunu söyledi.

"Şimdi bu ittifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı"

Pervin Buldan'ın 'yeni ittifak' açıklaması şöyle:

Toplumun her kesimine yaşananları anlatacağız ve konuşacağız. Her bir buluşmamız demokrasiye ve topluma nefes aldıracaktır. Biz gençler ve kadınlarla bu baskıyı aşacağız. Demokrasi ittifakıyla bunu başaracağız. Demokrasi güçleriyle ‘demokrasi’ konusunda da birlikte hareket etmekte son derece ısrarlı ve kararlıyız. 31 Mart ve 23 Haziran, demokrasi ittifakının neler başarabileceğini ortaya koydu. Şimdi bu ittifakı daha da büyütme ve genişletme zamanı.