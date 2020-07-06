BIST 117.735
DOLAR 6,87
EURO 7,78
ALTIN 393,30
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?

Lunapark ve tematik parklar "kontrollü sosyal hayat" çerçevesinde açıldı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan lunapark ve tematik parklar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetleri geçici olarak durdurulan "Lunapark ve Tematik Parklar" gibi eğlence tesisleri, temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edilme şartıyla açıldı.

GİRİŞLERE DEZENFEKTAN

Lunaparklarda, oyuncakların girişine el dezenfektanları konuldu. Oyuncak araçların içinde ise sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturma planı düzenlendi.

Bayrampaşa'daki Adapark'ta da Bayrampaşa Belediyesine bağlı temizlik görevlileri dezenfekte çalışmaları yaparak hazırlıkları tamamlamış oldu. Temizlik ekipleri koruyucu tulumlarla oyuncakları dezenfekte etti. Girişte güvenlik güçlerince vatandaşların ateşi ölçülerek içeri alınacağı belirtilirken, maskesi olmayanlara ise maske temin edileceği açıklandı.

Gündüz saatlerinde henüz vatandaş bulunmazken, akşam saatlerinde ve özellikle hafta sonu kalabalık ziyaretçi beklendiği belirtildi.

Bayrampaşa Belediyesi Temizlik İşleri Kontrol Amiri Süleyman Yılmaz, titizlikle çalışma yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, "Malum yaz tatiliyle birlikte, lunaparklar çocuklar ve gençlerin uğrak yeri. Pandemiden dolayı dezenfektanlı sularla yıkama yapıyoruz. Tüm araçlar temizleniyor. Park çevresi de titizlikle temizleniyor. Zabıta ekiplerinin kontrolleri de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Bayrampaşa genelinde 365 kişilik bir ekiple alışveriş merkezlerinde, parklarda hijyen çalışması yaptıklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pervin Buldan’dan ittifak açıklaması! Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne açık mesaj
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında flaş gelişme
Rusya'dan yeni Ayasofya açıklaması dünya için önemi göz önünde bulundurulsun
Murat Köse'den Mansur Yavaş'a ağır sözler: Ankara'da su vurgunu var
Cem Uzan'dan 'Demirtaş ve Kavala' çıkışı: Senelerdir neden içeride?
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi
ÖNCEKİ HABERLER
Nevşehir'de arkadaşının yerine ehliyet sınavına giren şahıs tutuklandı
A101 kurbanlık koç fiyatı 2020 kaç para nasıl sipariş verilir?
Güvenlik görevlisi bulduğu 90 bin TL’ye yakın para dolu çantayı sahibine teslim etti
İsrail uzaya casus uydu gönderdi
Strafordan F35 maketi yapan Hakkarili genç Teknofest’e davet edildi
BİLSEM grup tarama sınavları 2020 ne zaman bitecek?
Yorumlar