BIST 117.740
DOLAR 6,86
EURO 7,78
ALTIN 393,33
HABER /  YEREL

Güvenlik görevlisi bulduğu 90 bin TL’ye yakın para dolu çantayı sahibine teslim etti

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN’da güvenlik görevlisi Osman Poyraz (34), 90 bin TL’ye yakın paranın bulunduğu çantayı Irak uyruklu kadına teslim etti.

Abone ol

Samsun Valiliği İl Göç İdaresi’nde çalışan güvenlik görevlisi Osman Poyraz, bu sabah 10.30 sıralarında masanın yanında bir el çantası tespit etti.

Çantayı kamera önünde kontrol eden Poyraz, çantada 85 adet 100 ABD doları, 185 adet 200 TL ve 20 adet de 50 TL olduğunu gördü. Para ve çantayı kurumdaki idari işler müdürlüğüne teslim etti. Birkaç saat sonra İl Göç İdaresi’ne gelerek çantasını kaybettiğini söyleyen Irak uyruklu Asmaa Mosleh Khalaf Al Obaidi (43), paralarının olduğu çantanın burada olduğunu öğrenince çok sevindi.

“Allah Türkiye’yi ve sizleri korusun”

Parasını bulup teslim eden yetkililere teşekkür eden Asmaa Mosleh Khalaf Al Obaidi, “Paramı bulup bana verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu para bende emanetti. Bu paradan eminim ve saymayacağım. Emanetime sahip çıktığınız için çok mutluyum. Allah Türkiye’yi ve sizleri korusun. Biz bu ülkede yabancıyız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Olay anını anlatan güvenlik görevlisi Osman Poyraz ise “Kurum içerisinde kontrol yaparken, bir masanın yanında çanta tespit ettim. Çantayı diğer güvenlik arkadaşlar ile güvenlik kamerasının gördüğü açtık. Çantadan çıkan paraları kameranın görüş açısında saydık. Daha sonra çantayı paralarla birlikte idari işler müdürlüğümüze teslim ettik. Çantanın içerisinde 85 adet 100 ABD doları, 185 adet 200 TL ve 20 adet de 50 TL vardı. Çantasını kaybeden kadın buraya çok tedirgin bir şekilde geldi. ‘Paramı kaybettim, ne yapacağım’ diye bayağı bir yakındı. Çantasını bulduğumuzu söyleyerek, kimlik tespiti sonrasında tutanak karşılığında parasını teslim ettik” diye konuştu.
Para dolu çantası kendisine verilen Iraklı Al Obaidi, paranın kendisinde emanet olduğunu ve bulunmasına çok sevindiğini ifade ederek, kurumdan ayrıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pervin Buldan’dan ittifak açıklaması! Deva Partisi ve Gelecek Partisi’ne açık mesaj
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasında flaş gelişme
Rusya'dan yeni Ayasofya açıklaması dünya için önemi göz önünde bulundurulsun
Murat Köse'den Mansur Yavaş'a ağır sözler: Ankara'da su vurgunu var
Cem Uzan'dan 'Demirtaş ve Kavala' çıkışı: Senelerdir neden içeride?
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail uzaya casus uydu gönderdi
Strafordan F35 maketi yapan Hakkarili genç Teknofest’e davet edildi
Elanur Pat kimdir yaşı kaç Exatlon Challenge Elanur boyu kaç?
NASA, Ankara'nın uzaydan çekilmiş fotoğrafını paylaştı
Batman’da koronavirüs nedeni ile son 3 günde 4 kişi hayatını kaybetti
Evde bakım maaşları temmuz zammı 2020 kaç para oldu?
Yorumlar 1 yorum