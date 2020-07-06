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İsrail uzaya casus uydu gönderdi

İsrail, askeri istihbarat sağlamak amacıyla uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip casus uydu gönderdiğini duyurdu.

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İsrail, askeri istihbarat sağlamak amacıyla uzaya yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip casus uydu gönderdiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, bakanlığın İsrail Uzay Endüstrisi ortaklığında ürettiği Ofek-16 isimli casus uydunun, ülkenin merkezindeki bir üsten yerel saatle 04.00'te fırlatıldıktan sonra başarılı şekilde yörüngesine yerleştiği belirtildi.

Casusluk amacıyla kullanılacak Ofek-16'nın yüksek kapasiteli elektro-optik keşif uydusu olduğu ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ofek-16 uydusunun Savunma Bakanlığı ve Israil Uzay Endüstrisi için önemli bir başarı olduğuna işaret ederek, "İsrail'in yeteneklerini her cephede, her yerde güçlendirmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerel basın, uydunun İran'ın nükleer faaliyetlerini gözetleme amacıyla kullanılacağını yazdı.

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