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İstanbul'da bidonla su kuyruğu! Bakan Mustafa Varank paylaştı

İSTANBUL'un Şile ilçesinde İSKİ su kesintilerine günlerdir çözüm üretememeyince , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter adresinde Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme yaptı.

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İstanbul'un Şile ilçesinde yaşanan su sorunu vatandaşları isyan ettirdi. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor.

İBB ve İSKİ'ye tepki

Vatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi buldu. Su sorununa karşı isyan eden vatandaşlar, Twitter hesaplarından İBB ve İSKİ'ye yüklendi.

"İyi seyirler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da konuyla ilgili Twitter'dan bu durumu eleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener'i etiketleyen Bakan Varank "İyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

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