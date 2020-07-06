Betül Böçkün kimdir yaşı kaç aileden veto alan sevgilisi kim?

TV 8 ekranlarında büyük beden yarışmacıların tarzını jüriye beğendirmek için kıyasıya yarıştığı Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Betül Böçkün Doya Doya Moda'nın birincisi oldu ve 50 bin lirayı kazandı. Peki Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında 3 Temmuz Cuma günü büyük final heyecanı yaşandı ve birinci belli oldu. Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yaroşmanın şampiyonu Betül Böçkün oldu. Peki Betül Böçkün kimdir, aslen nereli ve Betül Böçkün yaşı kaç?

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Türkiye’de bir ilke imza atarak büyük beden yarışmacıların şıklık yarışını ekranlara taşıyan Doya Doya Moda’nın ilk sezon şampiyonu belli oldu. İzleyici ile buluştuğu ilk günden bu yana büyük ilgiyle izlenen Doya Doya Moda'da 50 bin liralık ödülün sahibi de netlik kazandı.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? Jüri üyeleri ilk olarak 4 finalist arasından önce 4. olan yarışmacının adını açıkladı. 144 puan alarak Doya Doya Moda'da 4. olma başarısını elde eden isim Hanzade Nuh olurken 3. Olan isim ise Su Baher oldu. Doya Doya Moda'da aldığı puanlar sonucu şampiyon olan isim Betül Böçkün oldu.

Sündüz Durmaz ise Betül'ün ardından 2. oldu. Betül 1.'lik ödülü olan 50 bin TL'nin sahibi olurken, 2. Sündüz Durmaz 25 bin TL değerinde kolyeye, 3. olan Su Baher ise 10 bin TL değerindeki cep telefonunu sahibi oldu.

Betül Böçkün kimdir: 24 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Başından bir evlilik geçen Betül Böçkün, çocuğunun hayatını kaybettiğini söylemişti. 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyelerini etkileyen yarışmacının sözleri gözyaşlarına boğdu.

Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti. Doya Doya Moda'da kendi saçını ve makyajını kendi yapan Betül Böçkün, kuaförlük yapıyor.

BETÜL BÖÇKÜN'ÜN SEVGİLİSİ HAKKINDA

Betül Böçkün sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı sevgilisi Murat’tan da sık sık programda bahsediyor. Karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatan Betül, sevgilisinin 32 yaşında olduğunu söylemişti.