Moussa Wague Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu yazılan Barcelona'nın genç ismi Moussa Wague, kendisi ve Fenerbahçe ile ilgili bir haberi beğenince yer yerinden oynadı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iyi ilişkileri olan Barcelona Kulübü’nden genç stoper Jean-Clair Todibo ve genç sağ bek Moussa Wague transferlerini ısrarla bitirmek istiyor.

Ali Koç, kiralama yöntemiyle kadroya katmak istiyor

İspanya’da Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi’nin haberine göre Başkan Koç, gelecek sezon da A Takım’da forma şansı bulmaları zor olan iki ismi, uygun bir rakamla 1’er yıllığına kiralamaya çalışacak. Gazete, bu transferlerin olumlu sonuçlanacağını iddia ediyor.

Bir habere beğeni atınca ortalık çalkalandı

İspanyol sosyal medya hesapları ise bu haberleri paylaşmaya devam ederken bugün flaş bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki sağ bek Moussa Wague, Fenerbahçe'nin kiralama konusunda Barcelona ile görüşmelerin olumlu olduğuna dair bir haberi beğendi. Bu gelişme kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

Sezonu Schalke'de kiralık olarak geçirdi

Todibo bu sezon Ocak ayından itibaren Schalke'de kiralık olarak forma giydi. İyi bir performans sergilemesine rağmen, Alman kulübü Fransız stoperin 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istemedi ve Katalan ekibine geri döndü.

Wague de Nice'de kiralık olarak forma giydi ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç sağ bekin 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu vardı. Ancak Fransız kulübü koronavirüs nedeniyle ligler iptal edilince maddi anlamda zorluk yaşamamak adına büyük bütçeli bir transfere onay vermedi. Genç oyuncu da bu gelişme üzerine Barcelona'ya geri döndü.