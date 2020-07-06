Cem Küçük'ten ÖSYM Başkanı'na hem tepki hem de öneri!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk aşama sınavı Temel YeterlilikTesti’nde şarkıcı Mabel Matiz’in bir şarkısının yer aldığı soru çok konuşuldu ve tartışıldı. Türkiye yazarı Cem Küçük de vatandaşların itirazının normal olduğunu fakat ÖSYM Başkanı'nın paniğinin saçma olduğunu söyledi ve ÖSYM Başkanı Aygün'e bomba bir öneride bulundu.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün Mabel Matiz sorusu sonrası yapılan itirazlara verdiği cevapla saçmaladığını söyleyen Cem Küçük, "Böyle saçma açıklamalar en çok AK Parti ve Başkan Erdoğan'a zarar veriyor. " ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün’e geçmişe yönelik araştırma yapma önerisinde bulunan Küçük, "Şayet Zeki Müren, Bülent Ersoy’la ilgili soru hazırlayanlar varsa onları da süreçten çıkarsın. Hatta Elton John, Rock Hudson, Freddie Mercury hakkında soru hazırlayanları savcılığa şikâyet edip tutuklatsın. Böylesi daha temiz olur." dedi.

Cem Küçük'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

Sayın Aygün, Mabel Matiz’le ilgili soru hazırlayanları süreçlerden çıkaracakmış. Ekin Gün arkadaşımın dediği gibi galiba ÖSYM saçmalama hakkını kullanmış. Arkadaş ne var böyle bir soru sorulduysa. Özgürlük alanlarını böyle açıklamalarla niye kısarsınız ki! Böyle saçma açıklamalar en çok AK Parti ve Başkan Erdoğan'a zarar veriyor.

Mabel Matiz’le ilgili soru hazırlayanlar süreçlerden çıkarılacaksa ÖSYM Başkanı Halis Aygün’e bir önerim var:

Geçmişe dönük bir araştırma yapsın. Şayet Zeki Müren, Bülent Ersoy’la ilgili soru hazırlayanlar varsa onları da süreçten çıkarsın. Hatta Elton John, Rock Hudson, Freddie Mercury hakkında soru hazırlayanları savcılığa şikâyet edip tutuklatsın. Böylesi daha temiz olur.

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