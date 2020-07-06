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Fenerbahçe'nin istediği Manuel Pellegrini, Real Betis ile el sıkıştı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Manuel Pellegrini, Real Betis ile anlaştı.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından birçok isim gündeme gelirken, dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini ile de temas kurulmuştu ancak Şilili teknik adamın yeni adresi belli oldu.

İspanya medyası Fenerbahçe'nin gündemindeki Manuel Pellegrini, Real Betis ile anlaştığını yazdı.

Manuel Pellegrini'nin menajer Jesus Martinez, Fenerbahçe ile görüştüklerini doğrularken, transferin gerçekleşmeme nedenini de şu sözlerle anlatmıştı: Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok.

''Fenerbahçe'nin teklifi var''
Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. 

''Gelecek sezon için Fenerbahçe olabilir''
Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil. Gelecek sezon için olabilir ama şu anda ihtimali yok. Pellegrini başına geçeceği kulüp ile ilgili birçok şeyi değerlendirecek. Proje bazlı çalışan bir teknik adam ve bir kulüp teklif yaptığında, gerçekten ne yapmak istediklerini söylemek istiyor.

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