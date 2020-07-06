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Bodrum'un ilk ve tek yeni nesil meyhanesi

Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com

BODRUM'un ilk yeni nesil meyhanesi ''Sarmaşık Meyhane'' 3 Temmuz akşamı görkemli bir davetle kapılarını tatilcilere açtı.

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Başarılı işletmeci Mehmet Uğur Deveci, İstanbul'daki Luz Nişantaşı, Hang Off ve Müşkülpesent'ten sonra Bodrum marinayı da hareketlendirdi. 

Bodrum'un ilk yeni nesil meyhanesi ''Sarmaşık Meyhane'' 3 Temmuz akşamı görkemli bir davetle kapılarını tatilcilere açtı ve eğlence hayatına yeni bir soluk getirdi. ''Sarmaşık Meyhane'', canlı müzikleriyle ve zengin menüsüyle misafirlerin keyifli bir vakit geçirmesine yardımcı oluyor.

Ünlüler geçidi
Ünlü işletmeci Mehmet Uğur Deveci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa ünlü oyuncu Celil Nalkaçan, Pelin Öztekin, Saruhan Hünel ve kardeşi Aslı Hünel'in yanı sıra birçok ünlü isim katıldı.

''Beni çok mutlu etti''
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı ''Sarmaşık Meyhane''nin açılışında konuşan Mehmet Uğur Deveci, şu ifadeleri kullandı; ''Bu sıkıntılı günlerde sosyal mesafe kuralları içerisinde bir istihdam yarattığım ve insanları mutlu etmek için bir şeyler yapmak beni çok mutlu etti.''

Bodrum marinaya yeni bir soluk getirdi
Eğlence dünyasına yeni bir soluk getiren ve daha önce Nişantaşı'nda Luz Nişantaşı, Hang Off ve Müşkülpesent adlı mekanları açan Mehmet Uğur Deveci, adından sıkça söz ettirmeye başlarken başarı merdivenlerini hızla çıkmaya başladı.

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