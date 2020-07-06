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Muğla'da mesai arkadaşlarını öldüren zanlı yakalandı cinayetin sebebini söyledi

İhlas Haber Ajansı

Muğla'da iş arkadaşlarını öldüren caninin ilk cinayeti, sürekli aşağılandığı için işlediği öğrenildi. Cani öbür cinayeti ise arkadaşı olaya tanıklık ettiği için işlediğini öne sürdü. Öte yandan eli kanlı katilin kara listesinde bir kişi daha olduğu paylaşıldı.

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Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan mesai arkadaşları Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu’nu (26), kafalarına tabanca ile kurşun sıkarak öldüren katil zanlısı M.V.A.’nın kara listesinde bir kişi daha olduğu öğrenildi.

Cinayete tanıklık etti diye öldürdüğünü söyledi

Katil zanlısının Cuma günü sabah öldürdüğü 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu’nu ise cinayeti tanıklık ettiği için şahit bırakmamak amacıyla öldürdüğü ortaya çıktı.

Tanınmamak için bıyıklarını kesmişti

Cinayetin ardından Türkbükü’ndeki ormanlık alanda bir gün saklandığı ve olaydan sonra da tanınmamak için bıyıklarını kestiği öğrenilen cinayet zanlısı M.V.A., Bodrum Emniyet Müdürlüğü karşısındaki bir börekçide karnını doyururken yakalandı. Cinayet zanlısının karnını doyurduktan sonra teslim olacağını bu nedenle Emniyet’e yakın bir yere geldiğini söylediği öğrenildi.

Sürekli aşağılıyor diye öldürmüş

Polis tarafından börekçide kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan M.V.A.’nın bir gün önce Türkbükü yakınlarındaki su ürünleri tesislerinde birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Hasan Yanık ile tartıştığı ve kendisinin hep aşağılandığını söylediği öğrenildi. Kara listesinde öldürmek istediği bir kişinin daha olduğu öğrenilen M.V.A.’nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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