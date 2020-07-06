Bu kadar da olmaz dedirten görüntü! Resmen çöplüğe döndü

İstanbul'da hafta sonu akına uğrayan Belgrad Ormanı'nda piknikçilerden geriye çöp yığınları kaldı. Bu sabah ormandan 29 ton çöp toplandı. Sahil şeridinde de durum değişmedi.

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Hafta sonu İstanbul'un birçok bölgesinden aynı görüntüler ve aynı şikayetler geldi. Avcılar, Beykoz, Belgrad Ormanı pikniklerin akınına uğradı sonrası ise felaket... Piknikçilerden geriye tonlarca çöp kaldı. Yetkililer ise bir kez daha uyardı.

Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı ve sahil şeridinde aldı. Cumartesi ve Pazar günü Belgrad Ormanı'na 6 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Piknikçilerden geriye ise bıraktıkları çöpler kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda İBB ekiplerince çöpler geceden itibaren toplanmaya başladı. İki günde toplam 29 ton çöp toplandı.

"İNSANLARI BİRAZ DAHA DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Belgrad Ormanı'nda görev yapan Orman Mühendisi Ebru Cevahiroğlu, hafta sonu yaşanan kalabalığın ardından kalan manzarayı anlattı. Piknikçileri biraz daha duyarlı olmaya davet eden Cevahiroğlu, "Sabah çok erken saatlerde 25 kişilik bir işçiyle çöpleri toplamaya başladık. İnsanlar çok fazla duyarlı olmadıkları için çok fazla çöp vardı. Şu saate kadar hala topluyoruz. Pandemiden sonra zaten eskisinden de daha kalabalık oldu burası. Geçen sene bu zamanlarda bu kadar kalabalık olmuyordu. Ama pandemiden sonra insanlar sıkıldı. Daha çok gelen oldu. Haliyle daha çok çöp oldu. Biraz daha duyar istiyoruz sadece. Tabii ki gelecekler hava alacaklar. Ama birazcık duyar istiyoruz" dedi.