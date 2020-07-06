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Kahramanmaraş'ta akrabalar birbirine girdi bıçak, silah ne varsa konuştu

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, ağabeyi ve babası da yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, aralarında akrabalık bağı bulunan iki ailenin fertleri, henüz belirlenemeyen bir sebeple şehir merkezindeki Hamza Akbaş Caddesi’nde tartıştı. Sözlü tartışma bir anda bıçakların ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda M.Ş (21), bıçak ve sopa darbeleri ile yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı M.Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede karşılaşan taraflar, burada bir kez daha tartıştı.

Polisin ve güvenlik görevlilerinin araya girmesi sonucu ayrılan taraflar, Karaelbistan Mahallesi içinde tekrar karşı karşıya geldi. Burada çıkan ikinci olayda baba H.Ş. (46) ile diğer oğlu A.Ş. (24), bıçak darbeleri ve tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı baba ve oğlu, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

24 yaşındaki oğullardan biri vefat etti

Yaralılardan 24 yaşındaki A.Ş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı baba ve diğer oğlu ise ambulanslarla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayın ardından hastaneye aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, şahısların yaşadığı mahallede geniş çaplı önlem aldı.

Polisin olayla ilgisi olduğu değerlendirilen D.Ş. adlı şahsı gözaltına aldığı öğrenilirken başlatılan geniş çaplı soruşturma ise devam ediyor.

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