15 Temmuz'da cuntacıların tankla ezdiği otomobil Bahçelievler'de sergilendi

"Böyle bir hainlik yok"

15 Temmuz gecesi yaşanılanların unutulmaması gerektiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır “Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere kanmayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Biz ülkemizin devletimizin yanındayız. O FETÖ’cü hainler o gece asker kılığına girdiler. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne çocuklarını Esenler’den alıyor Beylikdüzü’ne götürüyor daha güvenli olması için sağ tarafından bir tank eziyor. Böyle bir anlayış yok dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hainlik yok. Savaşında bir kuralı bir namusu vardır, siz bir arabanın üzerine tankı süremezsiniz. Bir tankla Cumhurbaşkanının evini, Dolmabahçe’yi, kaymakamlıkları hedef alamazsınız” ifadelerini kullandı.