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İyi Partili Aylin Cesur Salda Gölü skandalı sonrası özür diledi

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Salda Gölü'nde yapılan çalışmalara yönelik, "Attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" ifadeleri tepki çekince özür diledi.

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İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi, dün Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda yapıldı. Kongreye katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları eleştirdiği sözleri, tepki çekti. 

''Uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız"
Salda'da yapılan çalışmalarla ilgili Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" ifadelerini kullandı.

''Şarkikaraağaç'ta Cemil ile yaparız''
İYİ Partili Cesur, şöyle devam etti: "Biz bunu sizlerle yaparız. Biz bunu Kocaalilerle yaparız. Orada Şarkikaraağaç ilçe başkanım var, Şarkikaraağaç'ta Cemil ile yaparız. Çavdır'da Müzeyyen Hanımla yaparız. Ama biz bunu yaparız. Sizlerle yaparız."

''Sehven unuttuğum ifadem''
Aylin Cesur'un bu sözleri, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda tepkilere neden oldu. Eleştirilerden sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cesur, kendini savunarak şu ifadeleri kullandı: "Salda ile ilgili Burdur teşkilatlarımıza konuşmam, bağlamından koparılarak servis edilmiştir. Bir milletvekili olarak toplumsal tepkiyi ifade için söylediğim “o betonları söker, götürülen kumları eski yerine uygun şekilde monte ederiz” demek isterken, “eski yerine” demeyi sehven unuttuğum ifadem, akılları başka işe çalışmayan rantiyeciler ve onların trolleri tarafından çirkin bir anlama gelecek biçimde ve kadın olmama saldırı ile paylaşılmıştır.

"Özür dilerim"
Karşımda oturan İlçe başkanlarımızı sayarken, Cemil Başkanın adını zikredip Cemil’le dememi dahi; “Cebirle” diye veren bir zihniyetin, kamuoyunu yanıltan bu sunuşlarına özne olduğum için üzgünüm ve yine de yanlış anlaşılmalardan dolayı kamuoyundan özür dilerim."

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