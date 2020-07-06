Havai fişek fabrikasının sahibi ağlayarak anlattı: Bu üçüncü patlama

SAKARYA'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, "Bizde 2011 ve 2014'te patlama oldu; bu üçüncü patlama, nasıl olduğu incelenecek" şeklinde konuştu.

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HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, telefonda konuştuğu Yaşar Coşkun'un ağladığını söyledi.

Fabrika sahibi Yaşar Coşkun, oğlunun da fabrikada bulunduğunu, patlamada yaralandığını, yaralanan teyzesinin oğlunun yoğun bakıma alındığını anlattı.

"İncelenecek. Çok üzüntülüyüz"

Yaşar Coşkun, açıklamasında şunları kaydetti:

Yasaya ve tüzüğe göre çalışan ve sürekli denetlenen bir fabrika. Çalışan üç kimya mühendisimiz var. İnşa ettiğimiz yapılar şartnameye uygun.

Sakarya'da iki havai fişek fabrikası vardı. Geyve'deki Coşkunlar amcamızındı; kapandı. Oradaki fabrikayla bizimki Büyük Coşkunlar karıştırılıyor. Bizde 2011 ve 2014'te patlama oldu; bu üçüncü patlama. Nasıl olduğu incelenecek. Çok üzüntülüyüz.