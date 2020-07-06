Motorine zam geldi! Bu geceden itibaren 10 kuruş zam geldi

Araç sahipleri dikkat motorine bu gece yarısından itibaren zam geliyor! Motorin gece yarısı 10 kuruş zamlanacak...

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litresi şu an İstanbul’da 5.82 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.89 TL’den satılıyor.