İzmit'te kilolarca eroin yakalandı sakladıkları yer şeytanın aklına gelmez

İZMİT’te, temizlik malzemesi yüklü panelvan aracın tavanına gizli bölme açan şahıslar piyasa değeri 4 milyon lira değerinde 375 kilo eroinle yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğle saatlerinde TEM Otoyolu’nda takibe aldığı panelvanı durdurdu. Araç, arama yapılmak üzere Bölge Trafik Müdürlüğü’nün garajına çekildi.

'Alfa' tavana tepki verdi gerçek ortaya çıktı

Araçta bulunan temizlik malzemeleri indirildi. Narkotik köpeği ‘Alfa’ arama sırasında aracın tavanına doğru tepki verdi. Aracın tavanında oluşturulan gizli bölüm açıldığında 718 paket halinde yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi. Eroinin değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtilirken, aracı kullanan kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.