Eski Survivor yarışmacısı spor spikeri Şansın Tokyay 'takipçi' komşusunu savcılığa verdi

"Güvenliğimden endişe duymaktayım"

"Defalarca kendisine beni neden takip ettiğini ve polise gidip şikayetçi olacağımı söyledim. Abdurrahman Ü. de bana 'Bir şey ispat edemezsin, ben sana sapıkça bir şey söylemedim' diye cevap verdi.Gece haberlerini sunduğum için aracımla eve gece yarısından sonra tek başıma gelmekteyim. Güvenliğimden endişe duymaktayım. Eve girerken korkuyorum, şikayetçiyim"