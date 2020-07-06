Eski Survivor yarışmacısı spor spikeri Şansın Tokyay 'takipçi' komşusunu savcılığa verdi
Spor spikeri Şansın Tokyay, kendisini sürekli takip ettiği gerekçesiyle alt komşusu Abdurrahman Ü. hakkında savcılığa şikayette bulundu.
Survivor eski yarışmacısı spor spikeri Şansın Tokyay, belirli aralıklarla kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla alt komşusu Abdurrahman Ü.'den hem şikâyetçi oldu, hem de korunma talebinde bulundu. Tokyay verdiği dilekçesinde, şahsın sürekli kendisi apartmana kadar takip ettiğini söyleyerek güvenliğinin olmadığı belirtti.
Şansın Tokyay, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak alt komşusu Abdurrahman Ü. hakkında korunma isteyip 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlamasıyla şikâyetçi oldu.
Tokyay dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:
"Beşiktaş'taki evimin çevresinde arabamı park ettiğimde alt komşum Abdurrahman Ü. arabanın başında beklemekte ve apartmana kadar beni takip edip gereksiz sorular sormaktadır. En son 11 Mart 2020 tarihinde gece yarısı yine arabamı park ettim. Bunu gören alt komşum Abdurrahman Ü., arabanın yanına gelerek arabadan inmemi bekledi.
"Güvenliğimden endişe duymaktayım"
"Defalarca kendisine beni neden takip ettiğini ve polise gidip şikayetçi olacağımı söyledim. Abdurrahman Ü. de bana 'Bir şey ispat edemezsin, ben sana sapıkça bir şey söylemedim' diye cevap verdi.Gece haberlerini sunduğum için aracımla eve gece yarısından sonra tek başıma gelmekteyim. Güvenliğimden endişe duymaktayım. Eve girerken korkuyorum, şikayetçiyim"