Bakan Murat Kurum Aylin Cesur'a tepki gösterdi: Edebini koru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un "Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" açıklamısına tepki göstererek, “Vekile tavsiyemiz edebini koruması ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir”” dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlık'ta düzenlenen "Çevre ve Tabiat Varlıkları Kurulu" ile “Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği" konulu toplantıya katıldı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un "Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız" açıklamasına Kurum'dan yanıt geldi.

“Vekile tavsiyemiz edebini koruması ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir”

İyi Parti Milletvekili Aylin Cesur’un Salda Gölü hakkındaki ifadelerinin sorulması üzerine Bakan Kurum, “Bizim en büyük mirasımız evlatlarımıza bırakacağımız edeptir. Ben vekilin hele de bir bayan vekilin yapmış olduğu açıklamayı esefle kınıyorum. Biz Salda’yı da Türkiye’deki tüm doğal alanları da edebimiz ile koruyacağız ve gelecek nesillere bize bırakılan bu mirası koruyarak bırakacağız. Vekile tavsiyemiz edebini koruması ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir” ifadelerini kullandı.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hâlihazırda süren çevre ve doğa koruma projelerimiz, birer çalışma alanı olarak geliştirilebilir, ortaya yeni projeler konulabilir”

Kurulun Kovid 19 salgını sonrası dönemde atılması gereken adımlara dair raporunu kısa süre içerisinde tamamlayacağını belirten Kurum, “Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke bu konulara dair çalışmalarını başlattılar. Bizim de ülke olarak; örnek çalışmalara hızlıca imza atmamız gerekmektedir. Sizlerin tecrübeleri, sivil toplum kuruluşlarımızın hassasiyetleri, mesai arkadaşlarımızın uygulamaları inşallah salgın sonrası yeni dünya düzeninde Ülkemizi bir adım öne çıkaracaktır. Türkiye çevresiyle, doğal alanlarıyla, koruma bölgeleri, ekolojik koridorları, şehir içi yeşil alanları, sıfır atık projesi, millet bahçeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla her türlü salgına karşı hazır olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak hâlihazırda süren çevre ve doğa koruma projelerimiz, birer çalışma alanı olarak geliştirilebilir, ortaya yeni projeler konulabilir” şeklinde konuştu.

“Korunan alan büyüklüğümüzü OECD ortalaması olan yüzde 17’ye çıkaracağız”

Salgın sonrası yeni dünya düzeninde Türkiye’yi bir uçtan bir uca yeşil ağlarla örecek ekolojik koridorlar, yeşil hatlar, yeşil yollar oluşturduklarına değinen Kurum şunları kaydetti:

“22 ilimizde uygulamaya başladığımız ekolojik koridorlar, gölleri, doğal alanları, milli parkları, akarsuları, bisiklet yolları ve millet bahçelerini birbirine bağlayacak. Ekolojik koridorların önemli bir parçası olan millet bahçesi projelerimiz de çok kıymetli. Bugün 23 tanesini açtık, 184 projemiz devam ediyor. Pandemi sürecinde görüldü ki doğal alanlar, virüsün yayılmasını engelliyor, adeta bir tampon etkisi gösteriyor. İşte bu sebeple, korunan alan büyüklüğümüzü OECD ortalaması olan yüzde 17’ye çıkaracağız. Yine, Sayın Emine Erdoğan himayelerinde başlattığımız, Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık Projesi var. Bu milli projemiz de küresel iklim bozulmasıyla, çevre kirliliğiyle ve tasarrufla doğrudan ilişkisi nedeniyle en önemli, en kritik çalışmamız. İşte tüm bu projeler, yeni dünya düzeninde Türkiye’nin yerini, rolünü ve ağırlığını belirleyecek vizyoner adımlardır. Bu çalışmaları kalıcı kılmalıyız, sürdürülebilir kılmalıyız. Yenilerini de yapmalıyız. Hülasa şu veciz sözde de ifade edildiği gibi 'her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyorsak, her şeyi değiştirmeliyiz.' Bakın bugün, sorumlu insanlar olarak bir dönüm noktasındayız. Bu dönüm noktasının anlaşılması, aksiyona geçilmesi noktasında acele etmeliyiz.”

“Çevre ve Tabiat Varlıkları Koruma Eylem Planı'nın hazırlanmasının önemini özellikle vurguluyorum”

Pandemi sürecinde ortaya konan başarının, pandemi sonrasında da tekrar etmesi gerektiğine değinen Kurum, “Ben Çevre ve Tabiat Kurulumuzun siz değerli üyelerinden önce 'Kovid 19 Salgın Süreci ve Sonrası Çevre ve Şehircilik Raporunu' hazırlamanızı, mevcut projelerimizi geliştirmenizi, yeni projeler üretmenizi temenni ediyorum, bekliyorum. 81 ilimizde araç, donanım ve insan kaynağına sahip araştırma birimlerinin, enstitü ve merkezlerin oluşturulmasını son derece önemsiyorum. Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı’mızı açıkladık, çalışmaları başlattık. Sizlerden, tüm illerimize, hatta ilçelerimize kadar yayılacak çalışmalarımızda özel destek istiyorum. Bu hafta kalan 6 bölgenin iklim değişikliği eylem planları da açıklanacak. Ve son olarak da güncel, güvenilir, ölçülebilir, hızlı bir 'Çevre ve Tabiat Varlıkları Koruma Eylem Planı'nın hazırlanmasının önemini özellikle vurguluyorum. Bu eylem planı ile 81 ilimizde 7 bölge hatta ilçelerimizin tümünde adım atacağız. Bunu da inşallah değerli kurul ile yapacağız. Başkanlığını benim yaptığım, başkanvekilliğini, aynı zamanda İklim Başmüzakerecisi olan Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’ın yaptığı Kurulda, biyoloji, jeoloji, çevre mühendisliği, deniz bilimleri ana bilim dallarında araştırmalar yapan akademisyenler, Ülkenin önde gelen STK’larından temsilciler ve ilgili genel müdürlüklerimizden yöneticiler bulunuyor. Son derece yetkin insanların iştirakleriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızda; çevre ile ilgili konuları bilimsel açıdan değerlendireceğiz. Faaliyetlerimizin çevre ile olan etkileşimini irdeleyecek ve pratik adımlar atacağız” dedi.