Galatasaray pandemiden sonra kabusu yaşadı

Süper Lig'de son dönemde üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray, 30. haftada da Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında adeta havlu attı.

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Bu sezon yaşadığı birçok sorun nedeniyle istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor mağlubiyetiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü ve şampiyonluk umutlarını büyük oranda kaybetti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde geride kalan iki sezonda şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray için 2019-2020 sezonu, özellikle sakatlıklar ve transferlerin bekleneni verememesinden dolayı kabusa döndü.

Lige kötü başladı Süper Lig'de sezona kötü başlayan Galatasaray, özellikle ilk 7 haftada önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 7 haftasında çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayabildi.

Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşattı Galatasaray, bu sezon mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en tecrübeli ve başarılı takımı konumunda bulunan Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı ve grubunu 2 puanla son sırada tamamladı. Grubu galibiyet elde edemeden bitiren sarı-kırmızılı takım, 16. kez yer aldığı Devler Ligi'nde en kötü ikinci performansını tekrarladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en az puanı 2014-2015 sezonunda 1 puan kazanarak elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'inde ilk kez boy gösterdiği 1993-1994'te de bu sezonki gibi grup aşamasını 2 puanla tamamlamıştı. Şampiyonlar Ligi maçlarında bir kez ağları havalandıran Galatasaray, ayrıca bu sezon grup aşamasında en az gol atan takım oldu