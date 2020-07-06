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''Atatürk'ün Hatırasına Hakaret'' soruşturmasında karar!

Ülke TV'de katıldığı bir televizyon programında, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen ve 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sevda Noyan hakkında 10 Kasım 2013'te Atatürk için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

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Ülke TV'de katıldığı programdaki sözleri büyük tepki çeken Seda Noyan'ın 10 Kasım 2013 tarihinde Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşım nedeni ile hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

Hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sevda Noyan hakkında avukat Enes Hikmet Yamaner de suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Sevda Noyan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 10 Kasım 2013 tarihinde Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımla "Atatürk'ü hatırasına alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi.

Dilekçede, Atatürk'e put benzetmesi yapıldığı ve paylaşımın halen aktif olduğu belirtilerek Sevda Noyan hakkında cezalandırılması talebiyle dava açılması istendi. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLDİ DOSYA GÖNDERİLDİ

Savcılık, Noyan'ın ikamet yeri dolayısıyla soruşturmaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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