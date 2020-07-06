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HABER /  EĞİTİM

MEB'den lise son sınıfa geçen öğrencilere yaz dönemi destekleme kursu

Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları açacak. 

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Bakanlıktan illere gönderilen yazıya göre, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim görüp 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan 12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik 20 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. 

Yaz kurslarına katılmak isteyen öğrenciler, 14-17 Temmuz tarihlerinde başvuru yapacak. 

MEB'in yazısında, kurslarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere titizlikle uyulması istendi. 

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