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Lukas Podolski 4 hafta forma giyemeyecek

Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski, 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski'nin sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan oyuncular Podolski, Fredy, Ersan Gülüm ve Sinan Gümüş'ün sağlık durumları hakkında bilgi verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Burhanettin Çalım nezaretinde Memorial Antalya Hastanesi'nde, sakatlığı bulunan futbolcularımızın tetkikleri yapılmıştır. Buna göre, futbolcularımızdan Lukas Podolski'nin sağ uyluk arka adalesinde 'Grade 2C' yırtık tespit edilmiş olup 3-4 hafta oynayamayacağı, Fredy Ribeiro'nun sağ uyluk alt adalesinde darbeye bağlı 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup 1 hafta oynayamayacağı belirlenmiştir. Ersan Gülüm'de omurilik sakatlığı, Sinan Gümüş'ün ise kasık adalesinde 'Grade 1' ödem tespit edilmiş olup tedavilerine devam edilmekte, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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