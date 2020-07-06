Fatma Şahin: Vakalar artarsa okullar açılmayabilir

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız” dedi.

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Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te vaka sayılarının artması durumunda okulların açılmayacağını söyledi.

Şahin, programda “Gaziantep Valiliği muhtarlarımızı topladı. Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık” ifadelerini kullandı.