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Galatasaraylı Feghouli Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi

Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, "Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" açıklamasında bulundu.

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Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, alınan 3-1'lik mağlubiyetin sorumluluğunu aldığını belirtti.

Cezayirli futbolcu, kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor müsabakasında rakibi Manuel da Costa'ya tekme attığı için kırmızı kart gören Feghouli, "Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

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