BIST 118.485
DOLAR 6,86
EURO 7,77
ALTIN 393,40
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Denizli'deki FETÖ soruşturmasında ankesörlü veya büfe telefonlarından ardışık arandıkları tespit edilen şahıslarla ilgili operasyon düzenlendi.

Abone ol

DENİZLİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından ardışık arandıkları tespit edilen şahıslarla FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Polis maske cazası kesebillir mi? EGM'den açıklama
Sakarya'daki patlamada can kaybı 7'ye çıktı
Havai fişek fabrikasının sahibi ağlayarak anlattı: Bu üçüncü patlama
Çavuşoğlu AB'ye resti çekti: Aleyhimize ilave karar alınırsa karşılık veririz
İyi Partili Aylin Cesur Salda Gölü skandalı sonrası özür diledi
Prof. Ceyhan'dan süper bulaştırıcı açıklaması! Bu mesleklere dikkat!
ÖNCEKİ HABERLER
AB'den Yunanistan çıkışı: Çok sayıda rapor bulunuyor
Fatma Şahin: Vakalar artarsa okullar açılmayabilir
MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi
Polonya'da eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor
Şifresiz yayımlanan Southampton - Manchester City maçında tarihi rekor
Betül Böçkün kimdir yaşı kaç aileden veto alan sevgilisi kim?
Yorumlar