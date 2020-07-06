Kayserispor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 30. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Kayserispor, 3-1'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu galibiyetin ardından puanını 31'e yükselten ev sahibi Kayserispor 14. sıraya yerleşirken; konuk ekip Beşiktaş ise 50 puanla kendisine 5. sırada yer buldu.

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Kayserispor: 3 - 1 :Beşiktaş

86' GOOOLL!! Kayserispor, Artem Kravets'ın golüyle karşılaşmada skoru 3-1'e getiriyor! Mario Sıtum'un ara pasında topa hareketlenen Artem Kravets sol taraftan kaleci ile karşı karşıya kalıyor ve sağ ayak içiyle yaptığı plase vuruş ile topu ağlara gönderiyor.

83' GOOOLL!! Kayserispor, Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle 2-1 öne geçiyor! Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Hasan Hüseyin Acar kaleyi düşünüyor ve topu ağlara gönderiyor.

74' GOOOLL!! Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın golüyle beraberliği yakalıyor! Golde asisti yapan isim Kevin-Prince Boateng oluyor.

51' GOOOLL!! Kayserispor, Hasan Hüseyin Acar'ın golüyle öne geçiyor! Hazırlık paslarıyla çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ceza sahası yayında bir anda dengesini kaybedip topu Enver Cenk Şahin'e kaptırıyor. Enver Cenk Şahin sağdan koşu yapan Hasan Hüseyin Acar'a bekletmeden ara pasını veriyor. Hasan Hüseyin Acar ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşur buluşmaz şutunu çekiyor ve topu ağlara gönderiyor.