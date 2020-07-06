BIST 118.485
DOLAR 6,86
EURO 7,77
ALTIN 393,80
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Erdoğan ile Nazarbayev telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev telefonla görüştü. İki liderin işbirliği ve Kovid-19 ile ortak mücadele konularını ele aldığı kaydedildi.

Abone ol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etti, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Görüşmede iki ülke arasına bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile Kovid-19'a karşı ortak mücadele konuları da görüşmede ele alındı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı
Bakan Akar'dan flaş AB açıklaması
Hac organizasyonlarına koronavirüs düzenlemesi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (6 Temmuz 2020)
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş karar
Polis maske cazası kesebillir mi? EGM'den açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Mecidiyeköy'de iş yerinde patlama: 1 yaralı
ABD'den 5 ülkeye askeri satışa onay
ABD'de iki uçak çarpıştı: 8 ölü
Lukas Podolski 4 hafta forma giyemeyecek
Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü
Diyanet TV yaz kuran kursu canlı yayın frekans bilgileri ayarlama 2020
Yorumlar