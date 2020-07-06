Erdoğan ile Nazarbayev telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev telefonla görüştü. İki liderin işbirliği ve Kovid-19 ile ortak mücadele konularını ele aldığı kaydedildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in doğum gününü tebrik etti, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Görüşmede iki ülke arasına bölgesel iş birliğini güçlendirecek adımlar ile Kovid-19'a karşı ortak mücadele konuları da görüşmede ele alındı.