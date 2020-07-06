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Mecidiyeköy'de iş yerinde patlama: 1 yaralı

Mecidiyeköy Kuştepe Şehit Ahmet Sokak'ta bulunan iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle kırılan camların etrafa saçılmasıyla, iş yeri yakınında bulunan bir kişi ayağından hafif yaralandı.

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Mecidiyeköy'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Kuştepe Şehit Ahmet Sokak'ta bulunan bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kırılan camların etrafa saçılmasıyla, iş yeri yakınında bulunan bir kişi ayağından hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerinde duman tahliye çalışması yaptı.

Patlamanın, fişte unutulan ütüden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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