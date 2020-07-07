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ABD Çin'de geliştirilen uygulamalara savaş açtı! Tiktok yasaklanabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok başta olmak üzere Çin'de geliştirilen sosyal medya uygulamalarının yasaklamasının gündemde olduğunu belirtti.

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Pompeo, uygulamaları kullanan insanlara "İnsanlar bu uygulamaları ancak özel bilgilerinin Çin Komünist Partisi'sinin elinde olmasını istiyorlarsa yüklemeliler" uyarısı yaptı.

TikTok ise konuya ilişkin CNN'in sorularına yanıt vermedi. 

ABD ve Çin arasında ulusal güvenlik, ticaret ve teknoloji alanlarında süren gerilim TikTok konusunda da sık sık ortaya çıkmıştı. Pekin'de bir şirket olan ByteDance'in sahibi olduğu TikTok, ABD'li siyasetçiler tarafından 'tehlikeli' olarak nitelenmişti.

TikTok, kişisel verilerin Çin hükümetine gittiğine dair iddiaları yalanlayarak ABD'den gelen verilerin ABD'de, yedeğinin de Singapur'da depolandığını açıklamıştı. Uygulama sözcüsü, 'tehlikeli' iddialarını yalanlamıştı.

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