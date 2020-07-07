Sergen Yalçın: Hata yapa yapa öğrenecekler

Süper Lig'de Kayserispor'a mağlup olan Beşiktaş teknik direktörü Sergen yalçın genç oyuncuların yaptığı hatalara dikkat çekti, böyle böyle futbolu öğreneceklerini belirtti. Yalçın, zor bir dönemden geçildiğini belirterek Beşiktaş başkanı Çebi ile aralarında fikir ayrılığı olmadığını aktardı.

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Sergen Yalçın 3-1'lik mağlubiter sonrası oynanan futbolla ilgili konuştu.

"Hata yapa yapa futbolu öğrenecekler"

Genç oyuncularla ilgili konuşan Sergen Yalçın, ''Genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var ama böyle hata yapa yapa futbolculuğu öğrenecekler. Yediğimiz goller çok enteresan zamanlarda geldi. Öyle olunca risk aldık, rakibe de kontra atak imkanı verdik ve 2-1 gerideyken üçüncü golü yedik. Kayserispor'u tebrik ederim, iyi mücadele ettiler.'' ifadelerini kullandı.

Kaçan gol fırsatlarını değerlendiren Yalçın, ''Oyunu ilk yarıda bitirebilirdik ama golü bulamadık. Bu tür maçlar olacak. Zor bir süreçteyiz. Sakatlık riski olan futbolcular var, kullanamadığımız oyuncular var. Artık bunu kabullenip önümüze bakacağız.'' dedi.

''Başkanla aramızda fikir ayrılığı yok''

Sergen Yalçın son olarak, ''Şu anda bunları konuşmanın sırası değil ama almak istediğimiz oyuncular var, kontratlı oyuncular var, kiralıklar var, gelmesi gerekenler var. Zor bir süreçten geçiyoruz. 4 haftadan sonra başkanla oturup planlama yaparız diye düşünüyorum. Bu arada Denizli maçından sonra spekülasyonlar çıktı. Başkanla herhangi bir fikir ayrılığımız yok. Aynı şeyleri düşünüyoruz ama ifade ediş biçimimiz farklı. O farklı şekilde ifade ediyor, ben farklı şekilde ifade ediyorum. Herhangi bir fikir ayrılığı yok." diye konuştu.