2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu
Denizli'de 2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu. Saatler süren çalışma sonrası çıkarılan ceset parçaları Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
7 yıldır haber alınamayan kişinin cesedinin parçaları, teyzesinin oğluna ait evin yakınındaki su kuyusunda bulundu ve 17 saat süren çalışma sonucu çıkartıldı.
Cep telefonundan son olarak 4 Nisan 2013'te sinyal alınan reklamcı Levent Karaduman'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karaduman'ın birlikte çalıştığı teyzesinin oğlu Ali Osman S'nin Hadim Mahallesi'ndeki evinin yakınında bulunan kuyuda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ile birlikte dün sabah saatlerinde arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 16 metre derinliğindeki kuyuda bulunan suyun bir kısmını motopompla boşaltan ekiplerin bir erkek ayakkabısı bulması üzerine kuyuda su altı kamerasıyla yapılan incelemede, çuval içerisinde ceset parçaları tespit edildi.
Mahallenin su ihtiyacını karşılamak için 1960'ta açılan 120 santimetre çapındaki kuyuya halatla inen su altı arama kurtarma ekibinden balık adamın kuyudaki su ve gaz nedeniyle cesede erişmesinde güçlük çekilmesi üzerine kuyudaki suyun tamamen boşaltılmasına karar verildi.