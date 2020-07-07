2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu

Cep telefonundan son olarak 4 Nisan 2013'te sinyal alınan reklamcı Levent Karaduman'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karaduman'ın birlikte çalıştığı teyzesinin oğlu Ali Osman S'nin Hadim Mahallesi'ndeki evinin yakınında bulunan kuyuda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ile birlikte dün sabah saatlerinde arama çalışması başlattı.