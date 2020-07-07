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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı deniyor! Ateşi yüksek

Yeni tip koronavirüsünün en çok vurduğu ülkelerden Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da corona virüsüne yakalandığı öne sürüldü. Bolsonaro'nun belirtiler göstermesi üzerine test yaptırdığı öğrenildi. Bolsonaro salgının başında önlemleri ciddiye almamakla eleştirilmişti.

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Corona virüsü salgınında ABD’nin ardından en çok vakaya sahip ikinci ülke olan Brezilya’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Salgının başında önlemleri ciddiye almamakla eleştirilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun virüse yakalandığı iddia edildi.

65 yaşındaki Bolsonaro’nun corona belirtileri gösterdiği belirtilirken, kesin teşhis koyulabilmesi için corona testi uygulandığı ifade edildi.

Testin sonuçları henüz açıklanmazken CNN Brezilya, başkanın durumuyla ilgili detaylara ulaştı.

Ateşi 38'in üzerine çıktı 

Bolsonaro’nun ateşinin 38 ve üzerinde seyrettiği, bunun neticesinde hidroksiklorokin ilacı aldığı vurgulandı.

Daha önce de pek çok kez corona testi yaptıran Bolsonaro’nun testlerinin sonuçları negatif çıkmıştı. Başkanın belirtiler göstermesi üzerine bu hafta uygulayacağı görüşme programı da iptal edildi.

Worldometers’ın verilerine göre Brezilya’da bugüne dek 1.6 milyon kişiye corona teşhisi koyulurken, 65 bin 500’den fazla insan da hayatını kaybetti.

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