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Dolar dar bantta hareket ederken euro yükseliyor! 7 Temmuz piyasalar

Yaklaşık 1 aydır 6,85-6,87 bandına sabitlenen dolar/TL, güne 6,86 seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 7,76'dan işlem görüyor.

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Dolar kuru uzun süredir sıkıştığı 6.85-6.86 bandındaki sınırlı harekete devam ederken Almanya'dan gelen olumlu rakamlarla dolar karşısında değerlenen euro, TL karşısında da yükseldi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde 7.65-7.70 arasında el değiştiren euro/TL 7 Temmuz itibarıyla 7.78 seviyesini test etti.

Takip edilecek veriler

Yurt içinde TL cinsinden hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini belirten uzmanlar, yurt dışında ABD'de IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi ile IBD/TIPP 6 Aylık Ekonomik Görünüm Endeksi verleri takip edileceğini söyledi.

6,84-6,88 izlenecek

Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolarda 6,84-6,88 aralığının izleneceğini kaydetti.

Altın fiyatları 7 Temmuz
  • Çeyrek altın: 645 Lira
  • Yarım altın: bin 290 Lira
  • Gram altın: 393 Lira
  • Cumhuriyet altın: 2 bin 570 lira
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