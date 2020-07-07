Dolar dar bantta hareket ederken euro yükseliyor! 7 Temmuz piyasalar
Yaklaşık 1 aydır 6,85-6,87 bandına sabitlenen dolar/TL, güne 6,86 seviyelerinde başladı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 7,76'dan işlem görüyor.Abone ol
Dolar kuru uzun süredir sıkıştığı 6.85-6.86 bandındaki sınırlı harekete devam ederken Almanya'dan gelen olumlu rakamlarla dolar karşısında değerlenen euro, TL karşısında da yükseldi.
Geçtiğimiz hafta içerisinde 7.65-7.70 arasında el değiştiren euro/TL 7 Temmuz itibarıyla 7.78 seviyesini test etti.
Takip edilecek veriler
Yurt içinde TL cinsinden hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini belirten uzmanlar, yurt dışında ABD'de IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi ile IBD/TIPP 6 Aylık Ekonomik Görünüm Endeksi verleri takip edileceğini söyledi.
6,84-6,88 izlenecek
Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolarda 6,84-6,88 aralığının izleneceğini kaydetti.
Altın fiyatları 7 Temmuz
- Çeyrek altın: 645 Lira
- Yarım altın: bin 290 Lira
- Gram altın: 393 Lira
- Cumhuriyet altın: 2 bin 570 lira
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