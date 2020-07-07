Survivor final haftası için Acun Ilıcalı dünyada bir ilki gerçekleştireceğini anlattı

Canlı yayınlanan oyun çekeceğiz. Birinci gün yayınlandıktan sonra ikinci gün de oyun ve konseyler de canlı yayınlanacak. Canlı yayınlı eleme olacak. Üç yarışmacı kalacak. Kalan üç yarışmacı, biri elendikten sonra, yüzleşme dediğimiz konseye çıkacak. Bu konseyde, bu üç yarışmacı, yapılacak bağlantı ile eski yarışmacılarla buluşacak. Bu 3 yarışmacının oylamasının yaşanacağı bu geceden sonra bir canlı yayında iki finalisti ortaya çıkacak"