Müjde Ar aslen nereli, annesi babası ve kardeşleri kimdir?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan 66 yaşındaki Müjde Ar şu şıralar eşi eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş ve kardeşi Mehtap Ar ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Gözlerden uzak kalmayı tercih eden usta oyuncu Müjde Ar'ın hayatı da merak ediliyor. Peki Müjde Ar'ın eşi kaç yaşında, Müjde Ar kaç kardeş, çocuğu var mı?

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Unutulmaz Yeşilçam filmlerine imza atan usta oyuncu Müjde Ar şu sıralar Bodrum'da eşi ve kardeşi Mehtap Ar ile birlikte tatil yapıyor. Uzun süredir filmlerde ve dizilerde rol almayı kabul etmeyen Müjde Ar, gözlerden ve kameralardan uzak bir hayatı tercih ediyor. Eşi Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş ile 2005 yılından beri evli olan Müjde Ar'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Müjde Ar kaç kardeş, eşi kaç yaşında?

MÜJDE AR KİMDİR?

Müjde Ar (asıl ismi Kamile Suat Ebrem), 21 Haziran 1954 yılında Vedat Akın ve Aysel Gürsel'in ilk çocuğu olarak doğmuştur. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Özellikle 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle, sinemada kadın kimliğini özgürleştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş,Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır.

Ercan Karakaş ile evlidir. Baldız adlı 1975 yapımı komedi filminde Kadir İnanır ile birlikte 1983 yapımı Şalvar Davası ve1989 yapımı Arabesk filmlerinde ise Şener Şen ile başrol olarak oynamıştır.

35. İstanbul Film Festivalinde gazetecilerin Türkan Şorayla birilkte kendisini yanyana getirmek istemesi üzerinde Müjde Ar'ın "kimse için ayağa kalkamam" demesi büyük şaşkınlık yaratmıştır.

ERCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Ercan Karakaş, eski Kültür ve Turizm Bakanıdır. 1945 yılında Çanakkale’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Çanakkale’de yaptı. İstanbul’da başladığı yükseköğrenimini Almanya’da Makine Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. Sonra bir süre Duisburg Üniversitesinde Sosyal Bilimler bölümüne devam etti.

Almanya’da bulunduğu yıllarda Türk işçi ve ailelerine sosyal danışmanlık yapmıştır.