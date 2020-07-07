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Endonezya'da şiddetli deprem

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Jepara ilçesinin 53 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 578 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, depremin, Denpasar, Kebumen, Cilacap, Boyolali, Giyanyar ve Pekalongan gibi çeşitli yerlerde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

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